В павильонах «Здоровая Москва» провели более 3 млн медобследований

Руководитель центра медицинской профилактики столичного Департамента здравоохранения Татьяна Елагина заявила, что жители Москвы прошли более 3,3 млн медицинских обследований и сдали около 900 тыс. анализов в павильонах «Здоровая Москва».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Павильоны «Здоровая Москва», открытые в 46 парках и скверах города, интегрированы с единой цифровой платформой здравоохранения. За время работы проекта в этом сезоне проведено более 3,3 млн разнообразных медицинских манипуляций, посетители сдали почти 900 тыс. анализов», — уточнила Елагина.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в разговоре с НСН рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» с начала мая.