В Башкирии подтвердили 115 случаев коронавируса за сутки

В Башкирии подтвердили 115 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 292 833.

В стационарах в настоящее время лечатся 148 пациентов, на амбулаторном лечении находятся 625 пациентов.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 94 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru. Госпитализированы три жителя, выздоровели 34.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.