В Челябинской области зарегистрировали 235 случаев коронавируса за сутки

В Челябинской области зарегистрировали 235 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в регионе достигло 340 075. Выздоровели 328 870 человек.

В настоящее время лечение от COVID-19 проходят 2050 жителей региона.

Тем временем губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил возобновить работу оперштаба и клинического совета по борьбе с коронавирусом в режиме готовности к возможному изменению ситуации, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«У нас нет огромной спешки, но мы должны работать на опережение, как уже работали в предыдущий период, и быть в готовности к различному развитию ситуации», — сказал Бочаров.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.