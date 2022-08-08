В Краснодарском крае выявили 214 случаев коронавируса за сутки

В Краснодарском крае выявили 214 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (61 житель), а также в Сочи и Анапе.

Выздоровели за минувшие 24 часа 179 человек.

Тем временем в Санкт-Петербурге зафиксировали 2642 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости». С начала пандемии в городе заболели 1 570 136 жителей.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.