В Иркутской области зафиксировали 249 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 249 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru с ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Госпитализировано в больницы региона 367 человек, в том числе 19 человек, которые попали в медицинские учреждения за последние 24 часа», — заявили в штабе.

С начала пандемии в регионе заболели 300 838 жителей. Вылечились 294 499 человек, в том числе 103 — за минувшие сутки.

Также стало известно, что в Ленинградской области продолжают увеличивать количество мест в больницах для заболевших коронавирусом. По данным региональной администрации, число ковидных коек достигло 150, передают «Невские новости».

Пациентов в настоящее время принимают Бокситогорская, Волховская, Всеволожская, Кингисеппская, Кировская, Лужская, Приозёрская больницы и сосновоборская ЦМСЧ-38.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.