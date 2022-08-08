В Оренбургской области подтвердили 101 случай COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 101 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 218 891 житель. Вылечились 213 495 человек, в том числе 44 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Омской области выявили 150 случаев коронавируса за сутки, передаёт gorod55.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших в регионе достигло 211 498.

Выздоровели 205 258 жителей, включая 138 за последние 24 часа.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.