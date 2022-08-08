В Татарстане зарегистрировали 74 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 74 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 154 305. Выздоровел 150 501 житель.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 17 862 случая коронавирусной инфекции, передаёт «Утро.ру».

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.