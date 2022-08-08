В Удмуртии выявили 95 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Госпитализированы семь пациентов. В поликлиниках наблюдаются 1122 жителя. В ковидных стационарах 53 человека находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжёлом.
Выздоровели за минувшие 24 часа 20 жителей региона.
Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 325 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передаёт vostokmedia.com. Вылечились 294 человека.
Общее число заболевших в регионе превысило 179 тыс., выздоровевших — 175 тыс.
Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.