В Удмуртии выявили 95 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 95 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Госпитализированы семь пациентов. В поликлиниках наблюдаются 1122 жителя. В ковидных стационарах 53 человека находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 20 жителей региона.

Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 325 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передаёт vostokmedia.com. Вылечились 294 человека.

Общее число заболевших в регионе превысило 179 тыс., выздоровевших — 175 тыс.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.