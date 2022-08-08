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Врач Асанов назвал кожный зуд одним из симптомов нервной аллергии

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Заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава Московской области Тимур Асанов рассказал, какими симптомами проявляет себя нервная аллергия.
Врач Асанов назвал кожный зуд одним из симптомов нервной аллергии
  • Gettyimages.ru
  • © Maria Fuchs

В России растёт количество пациентов с кожным зудом, сыпью, волдырями и крапивницей, заявил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

«Часто у пациентов появляется дерматит, псориаз, кожа может сохнуть, всё это сопровождается сильным зудом. В некоторых случаях люди жалуются на головные боли, тошноту. Именно так проявляется нервная аллергия. Напомню вам, что мы живём в стрессе уже больше двух лет. Неудивительно, что у кого-то она развилась», — сказал Асанов.

Обнаружив у себя подобные симптомы, стоит обратиться к врачу, резюмировал он.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева беседе с URA.RU рассказала о возможных последствиях передозировки витамина D.

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