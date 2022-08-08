военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Офтальмохирург Перегудов дал совет пациентам с катарактой не откладывать операцию

Короткая ссылка
Офтальмохирург Дмитрий Перегудов выразил мнение, что патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза, нуждается в скорейшем лечении.
Офтальмохирург Перегудов дал совет пациентам с катарактой не откладывать операцию
  • Gettyimages.ru
  • © zoranm

«Есть два показания: абсолютное и относительное. Абсолютное — это когда хрусталик мутный и уже нельзя выполнять свои функции, трудиться, себя обслуживать иногда. Здесь однозначно идём в операционную. Относительные показания — это когда приходит человек, ещё зрение 100 или 90%, и есть маленькие помутнения. Мы констатируем факт, что хрусталик начал мутнеть, у вас катаракта, она начальная. Мы с пациентом согласуем», — сказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что катаракту необходимо удалить как можно скорее. Доктора, которые предлагают пациентам подождать с хирургическим вмешательством, заблуждаются, резюмировал Перегудов.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева беседе с URA.RU рассказала о возможных последствиях передозировки витамина D.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить