Офтальмохирург Перегудов дал совет пациентам с катарактой не откладывать операцию

Офтальмохирург Дмитрий Перегудов выразил мнение, что патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза, нуждается в скорейшем лечении.

«Есть два показания: абсолютное и относительное. Абсолютное — это когда хрусталик мутный и уже нельзя выполнять свои функции, трудиться, себя обслуживать иногда. Здесь однозначно идём в операционную. Относительные показания — это когда приходит человек, ещё зрение 100 или 90%, и есть маленькие помутнения. Мы констатируем факт, что хрусталик начал мутнеть, у вас катаракта, она начальная. Мы с пациентом согласуем», — сказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что катаракту необходимо удалить как можно скорее. Доктора, которые предлагают пациентам подождать с хирургическим вмешательством, заблуждаются, резюмировал Перегудов.

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