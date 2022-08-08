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Зампред Совбеза Медведев заявил, что Запад преследует цель уничтожить Россию

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС высказал мнение, что Запад преследует цель уничтожить Россию.
Зампред Совбеза Медведев заявил, что Запад преследует цель уничтожить Россию
  • РИА Новости
  • © Юлия Зырянова

На вопрос, можно ли считать грузинский конфликт в 2008 году и события на Украине звеньями одной цепи, Медведев ответил: «Вне всякого сомнения».

По его словам, «это единый процесс и общий замысел, направленный против России».

«Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию. Как? Через соседей, в непосредственной близости от границ России», — сказал Медведев.

Он добавил, что цель всех этих действий прежняя — «уничтожить Россию».

«Это и есть первопричина того крайне агрессивного русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад», — отметил Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переворот на Украине в 2014 году угрозой миропорядку. По его словам, российская сторона не согласна с заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что якобы действия России являются «атакой на текущий мировой порядок». Он подчеркнул, что реальной грозой для миропорядка стал государственный переворот на Украине в 2014 году, срежиссированный членами альянса.

Также Песков заявил, что из-за НАТО напряжённая ситуация с Западом назревала несколько десятилетий.

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