В Кировской области подтвердили 39 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за минувшие 24 часа 45 жителей области, всего с начала пандемии — 150 866.
Первым компонентом вакцины в регионе привились 819 570 человек, завершили иммунизацию 785 268.
Также стало известно, что в Тюменской области выявили 287 случаев COVID-19 за сутки, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб. Госпитализированы три жителя.
Под наблюдением врачей в регионе находятся более 1,4 тыс. пациентов.
Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.