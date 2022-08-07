В Кировской области подтвердили 39 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области подтвердили 39 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за минувшие 24 часа 45 жителей области, всего с начала пандемии — 150 866.

Первым компонентом вакцины в регионе привились 819 570 человек, завершили иммунизацию 785 268.

Также стало известно, что в Тюменской области выявили 287 случаев COVID-19 за сутки, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб. Госпитализированы три жителя.

Под наблюдением врачей в регионе находятся более 1,4 тыс. пациентов.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.