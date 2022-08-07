В России разработали законопроект о госкомпенсации долгов по зарплате

Российская трёхсторонняя комиссия рассмотрела доработанный Минтрудом законопроект о госкомпенсации долгов по зарплате.

Об этом сообщает «Российская газета».

В документе прописан новый механизм погашения долгов перед сотрудниками обанкротившихся предприятий, организаций и компаний. В частности, задолженность по зарплате за три месяца до признания предприятия должником может быть закрыта за счёт средств федерального бюджета.

Сумма выплаты не может быть больше трёх среднемесячных зарплат по региону, где находится работодатель-должник.

Ранее, как сообщала НСН, директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов рассказал о работе по трудоустройству женщин с детьми.