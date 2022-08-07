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Диетолог Соломатина рассказала о свойствах перца

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что больше всего полезных веществ и витамина С содержится в красном болгарском перце. Вместе с тем она отметила, что не стоит отказываться и от употребления перца зелёного или жёлтого цвета.
Диетолог Соломатина рассказала о свойствах перца
  • РИА Новости

«В жёлтом перце достаточное количество бета-каротина, который делает сосуды более эластичными, отвечает за обновление клеток, защищает от солнечных ожогов и положительно влияет на остроту зрения», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам диетолога, в зелёном болгарском перце много антиоксидантов.

«При термической обработке исчезнет витамин С, а вот ликопин и бета-каротин как раз усилят своё действие, поэтому можно спокойно запекать и он будет легче перевариваться», — пояснила Соломатина.

Она добавила, что в день здоровый человек может съедать половину одного небольшого перца.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

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