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Диетолог Гинзбург рассказал, кому противопоказаны арбузы

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Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, кому противопоказаны арбузы.
Диетолог Гинзбург рассказал, кому противопоказаны арбузы
  • Gettyimages.ru

«Арбуз — это продукт, который на 90—95% состоит из воды. Соответственно, людям, которые должны контролировать потребление воды, арбуз есть нельзя. В основном это больные с сердечной недостаточностью, страдающие отёками любого генеза и почечной недостаточностью», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в оставшиеся 5% арбуза входит фруктоза, и она довольно быстро попадает в организм, что нежелательно.

Тем, кто страдает диабетом, атеросклерозом, гипертонией, не стоит употреблять большие количества арбуза одномоментно, считает Гинзбург.

«Они могут потреблять их в небольших количествах, кусочек-полтора за один раз. Лучше после еды и медленно», — добавил он.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

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