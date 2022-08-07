Диетолог Гинзбург рассказал, кому противопоказаны арбузы

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, кому противопоказаны арбузы.

«Арбуз — это продукт, который на 90—95% состоит из воды. Соответственно, людям, которые должны контролировать потребление воды, арбуз есть нельзя. В основном это больные с сердечной недостаточностью, страдающие отёками любого генеза и почечной недостаточностью», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в оставшиеся 5% арбуза входит фруктоза, и она довольно быстро попадает в организм, что нежелательно.

Тем, кто страдает диабетом, атеросклерозом, гипертонией, не стоит употреблять большие количества арбуза одномоментно, считает Гинзбург.

«Они могут потреблять их в небольших количествах, кусочек-полтора за один раз. Лучше после еды и медленно», — добавил он.

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