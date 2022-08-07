В Краснодарском крае подтвердили 520 случаев коронавируса за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 520 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«В Краснодаре положительный результат исследования получили 192 человека, в Сочи — 75, в Новороссийске — 34, в Крымском районе — 31», — заявили в штабе.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 230 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели 115 жителей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 339 840, выздоровевших — 328 660.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, заболевших омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развитие тяжёлых осложнений.