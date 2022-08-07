В Тульской области зарегистрировали 215 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 161 140 жителей. Выздоровел 154 051 человек, в том числе 42 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Волгоградской области выявили 130 случаев COVID-19 за сутки, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Госпитализированы 27 пациентов.
В настоящее время в регионе от коронавируса лечатся более 2,5 тыс. пациентов.
Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развитие тяжёлых осложнений.