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В Тульской области зарегистрировали 215 случаев коронавируса за сутки

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В Тульской области зарегистрировали 215 случаев коронавируса за последние сутки.
В Тульской области зарегистрировали 215 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 161 140 жителей. Выздоровел 154 051 человек, в том числе 42 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Волгоградской области выявили 130 случаев COVID-19 за сутки, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Госпитализированы 27 пациентов.

В настоящее время в регионе от коронавируса лечатся более 2,5 тыс. пациентов.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развитие тяжёлых осложнений.

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