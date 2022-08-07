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В Иркутской области выявили 374 случая коронавируса за сутки

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В Иркутской области выявили 374 случая коронавируса за последние сутки.
В Иркутской области выявили 374 случая коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 300 589.

«348 инфицированных проходят лечение в больницах региона, это на 11 человек больше в сравнении с предыдущим днём. Отрицательные ПЦР-тесты получили 72 заболевших», — заявили в штабе.

Выздоровели за всё время 294 396 жителей.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили более 20 тыс. случаев COVID-19, передаёт ФАН.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, заболевших омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развитие тяжёлых осложнений.

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