В Иркутской области выявили 374 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 300 589.
«348 инфицированных проходят лечение в больницах региона, это на 11 человек больше в сравнении с предыдущим днём. Отрицательные ПЦР-тесты получили 72 заболевших», — заявили в штабе.
Выздоровели за всё время 294 396 жителей.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили более 20 тыс. случаев COVID-19, передаёт ФАН.
Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, заболевших омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развитие тяжёлых осложнений.