В Татарстане зарегистрировали 68 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 68 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 154 231. Выздоровел 150 501 житель.

За минувшие 24 часа госпитализация потребовалась 38 пациентам, передаёт inkazan.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, заболевших омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развитие тяжёлых осложнений.