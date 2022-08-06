В Волгоградской области зафиксировали 122 случая коронавируса за сутки

В Волгоградской области зафиксировали 122 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Госпитализированы 43 жителя региона. Выздоровели пять человек.

В целом в России выявили 19 974 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Nation News.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, заболевших омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развитие тяжёлых осложнений.