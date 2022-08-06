В Омской области подтвердили 146 случаев коронавируса за сутки

В Омской области подтвердили 146 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 211 200. Вылечились 205 106 жителей, в том числе 23 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 266 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора. С начала пандемии в регионе заболел 374 861 человек.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, заболевших омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развитие тяжёлых осложнений.