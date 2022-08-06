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Диетолог Королёва назвала продукты, способствующие нормализации уровня сахара в крови

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва назвала продукты, способствующие нормализации уровня сахара в крови.
Диетолог Королёва назвала продукты, способствующие нормализации уровня сахара в крови
  • Gettyimages.ru

«Замените отварной картофель и макароны овощами, которые имеют в составе грубую клетчатку. Их можно есть четыре раза в день, поддерживать чувство сытости на протяжении суток, не доводя организм до гипогликемии — понижения уровня глюкозы в крови», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам диетолога, фрукты с низким гликемическим индексом — это, например, зелёные яблоки и груши.

Как отметила Королёва, людям с повышенным уровнем сахара в крови желательно исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом.

«Это рафинированные сладости, хлебобулочные изделия. Также нельзя есть в избытке сладкие фрукты и ягоды, лучше отдавать предпочтение кисло-сладким. Корнеплоды необходимо употреблять в сыром виде, например как нарезку, чтобы они максимально сохранили растительную клетчатку», — пояснила диетолог.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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