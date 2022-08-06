Диетолог Тихомирова дала советы по питанию в жару

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова дала советы по питанию в жару.

«В жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки, поэтому на завтрак нужно что-то лёгкое и холодное, яичница не зайдёт. В идеале это может быть фруктовый салат, залитый натуральным йогуртом», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, на обед уже может быть какой-то белок, например, рыба, морепродукты, курица, говядина, нежирные сорта мяса в сочетании с овощами или крупами, но немного.

«На ужин, как правило, хочется есть, и нужен белок. Творог или омлет с овощами. Также курица или говядина в сочетании с овощами. Самое главное — не солить», — посоветовала Тихомирова.

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