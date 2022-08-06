В Оренбургской области подтвердили 75 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области подтвердили 75 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 218 708 жителей. Выздоровели 213 404 человека, в том числе 51 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 2303 случая COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу оперштаба. Госпитализированы 193 жителя. Выписаны 1122 пациента.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа.