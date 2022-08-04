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Вирусолог Альтштейн: пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа

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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа.
Вирусолог Альтштейн: пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа
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«Я говорю это на основании того, как протекает эпидемия с этими вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах. В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался (подъём. — RT) где-то в конце июля, значит, в конце августа должен быть пик», — сказал Альтштейн РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России за 24 часа выявили 17 126 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, днём ранее — 14 638.

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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