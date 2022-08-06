В Тульской области зарегистрировали 230 случаев коронавируса за сутки

В Тульской области зарегистрировали 230 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Госпитализированы 25 жителей. За минувшие 24 часа выздоровел 91 человек.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию прошли 2 555 145 жителей, за неделю их количество выросло на 9258, передаёт «Реальное время» со ссылкой на данные федерального штаба.

Завершили курс иммунизации 2 479 003 татарстанца.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в конце августа.