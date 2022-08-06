В Тульской области зарегистрировали 230 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Госпитализированы 25 жителей. За минувшие 24 часа выздоровел 91 человек.
Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию прошли 2 555 145 жителей, за неделю их количество выросло на 9258, передаёт «Реальное время» со ссылкой на данные федерального штаба.
Завершили курс иммунизации 2 479 003 татарстанца.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в конце августа.