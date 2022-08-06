В Ленобласти выявили 445 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области выявили 445 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Наибольшее число заболевших — в Кудрово (44 человека).

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 193 268 случаев COVID-19. Выздоровели 186 460 жителей.

В целом в России за минувшие 24 часа подтвердили 19 974 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа.