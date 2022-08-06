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В Челябинской области зафиксировали 228 случаев COVID-19 за сутки

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В Челябинской области зафиксировали 228 случаев COVID-19 за последние сутки. Выписаны 378 жителей.
В Челябинской области зафиксировали 228 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

На 6 августа в регионе коронавирус переносят 1912 человек.

Также стало известно, что в Волгоградской области, по данным на 5 августа, прививку от COVID-19 сделали 1 700 527 жителей. За неделю вакцинировались 5588 человек.

Коллективный иммунитет в регионе оценивается в 6%, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа.

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