В Иркутской области подтвердили 398 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 398 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В больницах находятся 337 пациентов. Выздоровели за минувшие 24 часа 143 жителя.

С начала пандемии в регионе заболели 300 215 человек.

Также стало известно, что в Тюмени возобновили работу передвижные пункты вакцинации, передаёт nashgorod.ru.

«При необходимости число вакциономобилей будет увеличено», — заявили в областном департаменте здравоохранения.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа.