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В Татарстане зарегистрировали 62 случая COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 62 случая COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 62 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

Госпитализированы 49 жителей.

С начала пандемии в республике заболели 154 163 жителя.

Также стало известно, что в Нижегородской области выявили 264 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 34 пациента.

Общее число заболевших в регионе достигло 427 522. Выздоровели 414 465 жителей, в том числе 176 за последние сутки.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа.

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