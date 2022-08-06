В Татарстане зарегистрировали 62 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время».
Госпитализированы 49 жителей.
С начала пандемии в республике заболели 154 163 жителя.
Также стало известно, что в Нижегородской области выявили 264 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 34 пациента.
Общее число заболевших в регионе достигло 427 522. Выздоровели 414 465 жителей, в том числе 176 за последние сутки.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа.