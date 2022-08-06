В Татарстане зарегистрировали 62 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 62 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Госпитализированы 49 жителей.

С начала пандемии в республике заболели 154 163 жителя.

Также стало известно, что в Нижегородской области выявили 264 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 34 пациента.

Общее число заболевших в регионе достигло 427 522. Выздоровели 414 465 жителей, в том числе 176 за последние сутки.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа.