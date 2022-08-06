Защита депутата Госдумы Белоусова обжаловала приговор

Защита приговорённого к десяти годам колонии строгого режима по делу о взятке депутата Госдумы Вадима Белоусова обжаловала приговор, объявление его судом в розыск и избранную ему меру пресечения в виде ареста.

Об этом сообщила адвокат Белоусова Людмила Айвар.

«Защитой обжалован приговор и по Белоусову, и по Бутаковой. Также нами обжаловано объявление нашего подзащитного в розыск и избрание ему меры пресечения», — цитирует её ТАСС.

2 августа Московский городской суд признал Вадима Белоусова виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.

Фигурантом по делу также проходит бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарита Бутакова.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий.

Мосгорсуд приговорил Белоусова к десяти годам колонии строгого режима по делу о взятке.