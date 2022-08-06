Защита депутата Госдумы Белоусова обжаловала приговор
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Об этом сообщила адвокат Белоусова Людмила Айвар.
«Защитой обжалован приговор и по Белоусову, и по Бутаковой. Также нами обжаловано объявление нашего подзащитного в розыск и избрание ему меры пресечения», — цитирует её ТАСС.
2 августа Московский городской суд признал Вадима Белоусова виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.
Фигурантом по делу также проходит бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарита Бутакова.
По версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий.
Мосгорсуд приговорил Белоусова к десяти годам колонии строгого режима по делу о взятке.