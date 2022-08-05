Терапевт Сухова перечислила передающиеся через посуду инфекционные заболевания

Терапевт Вера Сухова сообщила, что использование одной посуды разными членами семьи повышает риск развития инфекционных заболеваний.

«Не рекомендую пить в семье из одной кружки: существуют заболевания, которыми можно заразиться контактно-бытовым путём. Они передаются при непосредственном контакте с возбудителем инфекции, через предметы обихода. Такими заболеваниями могут быть герпес, чесотка, хеликобактерная инфекция, гельминты, гепатит А, ОРВИ, реже — столбняк, газовая гангрена, бруцеллёз», — предупредила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, не стоит пренебрегать правилами гигиены, даже если в семье нет людей, имеющих инфекционные заболевания.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU рассказал, какие полезные элементы стоит употреблять человеку для здоровой работы кишечника.