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Терапевт Сухова перечислила передающиеся через посуду инфекционные заболевания

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Терапевт Вера Сухова сообщила, что использование одной посуды разными членами семьи повышает риск развития инфекционных заболеваний.
Терапевт Сухова перечислила передающиеся через посуду инфекционные заболевания
  • Gettyimages.ru

«Не рекомендую пить в семье из одной кружки: существуют заболевания, которыми можно заразиться контактно-бытовым путём. Они передаются при непосредственном контакте с возбудителем инфекции, через предметы обихода. Такими заболеваниями могут быть герпес, чесотка, хеликобактерная инфекция, гельминты, гепатит А, ОРВИ, реже — столбняк, газовая гангрена, бруцеллёз», — предупредила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, не стоит пренебрегать правилами гигиены, даже если в семье нет людей, имеющих инфекционные заболевания.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU рассказал, какие полезные элементы стоит употреблять человеку для здоровой работы кишечника.

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