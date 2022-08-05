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В Удмуртии выявили 71 случай COVID-19 за сутки

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В Удмуртии за минувшие сутки медики подтвердили 71 новый случай коронавирусной инфекции.
В Удмуртии выявили 71 случай COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Проведено 3365 тестов на коронавирус, выявлен 71 новый случай. В числе заболевших семь детей до 14 лет, 17 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Госпитализированы десять человек.

Также стало известно, что Николаевская больница в Петергофе начала принимать больных с коронавирусом 5 августа. Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Петербурга. В больнице подготовили 400 мест для таких пациентов.

За сутки инфекцию подтвердили более чем у 1,8 тыс. жителей города.

Ранее замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, заболевших омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.

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