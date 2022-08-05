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Политолог Бальбек поддержал решение России выслать 14 болгарских дипломатов

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Полина Полетаева
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал решение России выслать 14 болгарских дипломатов в качестве ответной меры.
Политолог Бальбек поддержал решение России выслать 14 болгарских дипломатов
  • РИА Новости

«Любой, кто бросает камень в воду, знает, что на него полетят брызги. И любой, оскорбивший российское государство, должен понимать, что получит равнозначный ответ», — сказал Бальбек.

Он отметил, что ни дружба, ни исторические связи не заставят Россию отказаться от защиты своих интересов.

Ранее в российском МИД сообщили, что Россия в качестве ответной меры приняла решение о высылке 14 болгарских дипломатов.

В конце июня Болгария объявила, что высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала посольства России.

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