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Россия в качестве ответной меры высылает 14 болгарских дипломатов

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Россия в качестве ответной меры приняла решение о высылке 14 болгарских дипломатов, сообщили в российском МИД.
Россия в качестве ответной меры высылает 14 болгарских дипломатов
  • РИА Новости

«5 августа чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в Российской Федерации А. Крыстин был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России», — говорится в сообщении МИД России.

В конце июня Болгария объявила, что высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала посольства России.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности нормальной работы российского посольства в Болгарии после высылки дипломатов из Болгарии.

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