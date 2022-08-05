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Бочкарёв: три ультрасовременных объекта сдадут в медкластере Сколкова в 2023 году

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В следующем году на территории Международного медицинского кластера в Сколкове будет завершено строительство медицинского молла, биотехнологической лаборатории и апарт-отеля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: три ультрасовременных объекта сдадут в медкластере Сколкова в 2023 году
  • РИА Новости

«Одним из флагманов московской медицины является формируемый сегодня в Сколкове международный кластер. Здесь уже действует несколько клиник мирового уровня, а в следующем году на его территории будет завершено строительство ещё трёх объектов», — сказал Бочкарёв.

В частности, речь идёт об ультрасовременной, не имеющей аналогов в России биотехнологической лаборатории, многофункциональном медцентре, а также апарт-отеле для медицинского персонала.

Бочкарёв подчеркнул, что вопросам медицинского строительства в столице уделяется большое внимание.

«Сегодня Москва по уровню медицинской помощи и оснащённости объектов здравоохранения не уступает, а где-то и превосходит другие мегаполисы», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жители Москвы прошли более 3,3 млн медицинских обследований и сдали около 900 тыс. анализов в павильонах «Здоровая Москва».

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