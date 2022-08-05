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Стоматолог Рублёва дала советы при повышенной чувствительности зубной эмали

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Стоматолог Ирина Рублёва рассказала, как решить вопрос повышенной чувствительности зубной эмали — гиперестезии.
Стоматолог Рублёва дала советы при повышенной чувствительности зубной эмали
  • Gettyimages.ru

Если зубная эмаль крайне чувствительна, стоит обратиться к стоматологу, посоветовала она в разговоре с Пятым каналом.

После этого можно провести полноценную профгигиену полости рта, укрепить эмаль кальцием и фтором, получить информацию от специалиста о правильной чистке зубов в домашних условиях.

Поможет в решении гиперестезии и коррекция рациона. Рублёва порекомендовала употреблять больше зелёных овощей, продуктов с высоким содержанием клетчатки и цельнозерновых круп.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU рассказал, какие полезные элементы стоит употреблять человеку для здоровой работы кишечника.

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