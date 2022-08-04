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Нутрициолог Писарева рассказала о возможных последствиях передозировки витамина D

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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о возможных последствиях передозировки витамина D.
Нутрициолог Писарева рассказала о возможных последствиях передозировки витамина D
  • Gettyimages.ru

«При гипервитаминозе витамина D у нас страдает выделительная система: почки, печень», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, может наблюдаться тошнота, снижение аппетита, слабость, снижение иммунитета.

«Как дефицит витамина D опасен для организма, так опасен и его переизбыток, так как это растворимый жир. Он накапливается в организме и может выводиться в течение нескольких месяцев», — пояснила эксперт.

Как отметила Писарева, передозировка витамина D способна нарушить обмен кальция и фосфора в организме.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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