Нутрициолог Писарева рассказала о возможных последствиях передозировки витамина D

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о возможных последствиях передозировки витамина D.

«При гипервитаминозе витамина D у нас страдает выделительная система: почки, печень», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, может наблюдаться тошнота, снижение аппетита, слабость, снижение иммунитета.

«Как дефицит витамина D опасен для организма, так опасен и его переизбыток, так как это растворимый жир. Он накапливается в организме и может выводиться в течение нескольких месяцев», — пояснила эксперт.

Как отметила Писарева, передозировка витамина D способна нарушить обмен кальция и фосфора в организме.

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