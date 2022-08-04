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Диетолог Мухина дала советы по питанию для людей старше 60 лет

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина дала советы по питанию для людей старше 60 лет.
Диетолог Мухина дала советы по питанию для людей старше 60 лет
  • Gettyimages.ru

«Есть понятие гликемический индекс. Например, в 100 г инжира содержится 57 г углеводов. Это 11 ложек сахара. Людям старше 60 лет есть его не рекомендуется», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, то же самое можно сказать об абрикосе — он полезен, содержит много калия, но в 100 г кураги содержится 55 г чистых углеводов.

«Люди старше 60 лет очень подвержены диабету второго типа, потому что за всю жизнь, к преклонному возрасту, они истощают поджелудочную железу», — отметила Мухина.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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