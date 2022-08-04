В Госдуму внесён законопроект о порядке прохода иностранных военных кораблей по СМП

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому иностранные государства будут обязаны подавать запрос на проход своих военных кораблей через внутренние морские воды Северного морского пути (СМП).

РИА Новости