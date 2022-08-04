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В Госдуму внесён законопроект о порядке прохода иностранных военных кораблей по СМП

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В Госдуму внесён законопроект, согласно которому иностранные государства будут обязаны подавать запрос на проход своих военных кораблей через внутренние морские воды Северного морского пути (СМП).
В Госдуму внесён законопроект о порядке прохода иностранных военных кораблей по СМП
  • РИА Новости

Документ опубликован в электронной базе законодательного органа.

Согласно законопроекту, запрос необходимо направить по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до запланированной даты прохода судна.

Уточняется, что автором инициативы выступило российское правительство.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину Российской Федерации.

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