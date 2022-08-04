В Госдуму внесён законопроект о порядке прохода иностранных военных кораблей по СМП
- РИА Новости
Документ опубликован в электронной базе законодательного органа.
Согласно законопроекту, запрос необходимо направить по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до запланированной даты прохода судна.
Уточняется, что автором инициативы выступило российское правительство.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину Российской Федерации.