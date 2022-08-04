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Биолог Мальцева назвала частые причины летних простуд

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Биолог, генетик, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева рассказала, с чем чаще всего связана простуда в летнюю погоду.
Биолог Мальцева назвала частые причины летних простуд
  • Gettyimages.ru

«Кондиционеры, перепады температур (+40…+45 °С на улице — +18…+20 °С в помещении) в квартире, магазине, офисе — в природных условиях у человека практически никогда не было адаптации к подобным колебаниям. И если ранее человек не закалялся, то это можно считать стрессом дезадаптации», — объяснила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, такая же ситуация возникает, когда с целью охладиться человек пьёт ледяные напитки и ест мороженое.

ОРЗ или ОРВИ — закономерное следствие физиологического стресса, вызванного высокими летними температурами, заключила врач.

Ранее кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили в беседе с URA.RU дал советы по приёму лекарств в жару.

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