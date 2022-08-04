В Иркутской области подтвердили 252 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 252 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 299 494 жителя.

«Лечение в госпиталях проходят 368 пациентов, это на три человека больше по сравнению с предыдущим днём», — заявили в штабе.

Выздоровели 294 124 жителя, в том числе 106 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ростовской области выявили 373 случая коронавируса за сутки, передаёт rostovgazeta.ru. Всего в регионе COVID-19 подтвердили у 383 589 жителей.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа.