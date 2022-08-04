В Оренбургской области зарегистрировали 71 случай COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 71 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 218 560 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 49 человек, всего — 213 311.

Также стало известно, что в Волгоградской области выявили 106 случаев коронавируса за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 40 жителей. После выздоровления из больниц выписаны четыре человека.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа.