В Татарстане COVID-19 подтвердился у 53 человек за сутки
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Об этом пишет «Реальное время».
Всего в республике зарегистрировано 154 043 случая COVID-19. Госпитализировали за сутки 62 человек, вылечились 12.
Летальных случаев не зарегистрировано.
В то же время, согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за день в России выявили 17 126 случаев COVID-19. Об этом сообщает «Утро.ру».
Выздоровели 9752 человека, умерли 44.
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с пандемией в России.