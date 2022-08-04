В Татарстане COVID-19 подтвердился у 53 человек за сутки

В Татарстане за последние сутки коронавирус выявили у 53 человек.

Об этом пишет «Реальное время».

Всего в республике зарегистрировано 154 043 случая COVID-19. Госпитализировали за сутки 62 человек, вылечились 12.

Летальных случаев не зарегистрировано.

В то же время, согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за день в России выявили 17 126 случаев COVID-19. Об этом сообщает «Утро.ру».

Выздоровели 9752 человека, умерли 44.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с пандемией в России.