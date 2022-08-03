Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с пандемией в России

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

«Мы попадаем в категорию, где подъём начался не так давно и продолжается. Я думаю, что до конца августа он должен спасть. По крайней мере, если всё пойдёт так же, как идёт в большинстве стран. Не очень длительный подъём, около месяца он продолжается», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, пандемия продолжается и нужно помнить о мерах предосторожности.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.