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Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с пандемией в России

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Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с пандемией в России.
Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с пандемией в России
  • Gettyimages.ru
  • © Images By Tang Ming Tung

«Мы попадаем в категорию, где подъём начался не так давно и продолжается. Я думаю, что до конца августа он должен спасть. По крайней мере, если всё пойдёт так же, как идёт в большинстве стран. Не очень длительный подъём, около месяца он продолжается», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, пандемия продолжается и нужно помнить о мерах предосторожности.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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