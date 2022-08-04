Суд отказал экс-замглавы Минпросвещения России Раковой в освобождении из СИЗО

Тверской суд Москвы отказал в освобождении из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения России Марине Раковой, признавшей вину по делу о хищении 21 млн рублей.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу продлить до 6 октября», — заявил судья.

Ранее адвокат Вячеслав Жуковский, представляющий интересы Раковой, заявил, что его подзащитная признала вину в хищениях.

Жуковский добавил, что Ракова попросила освободить её из СИЗО под домашний арест.

До этого ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев признал вину в инкриминируемых ему мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, а также дал показания на соучастников преступления.

По версии следствия, Зуев, который обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, в 2018 году совместно с экс-замминистра просвещения России Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.