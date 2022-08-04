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В Ленобласти прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о результатах заседания оперштаба по COVID-19.
В Ленобласти прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Невские новости».

По словам главы региона, заболевшие переносят коронавирус преимущественно в лёгкой и бессимптомной формах. В связи с этим принято решение о введении минимальных ограничений.

Так, вводится масочный режим при посещении медучреждений, а также в учреждениях соцзащиты для персонала при общении с пожилыми людьми или при обслуживании на дому.

«Уровень госпитализации пока позволяет справляться с лечением в объёме инфекционных отделений. При необходимости ковидный госпиталь будет оперативно развёрнут на базе Кировской больницы», — отметил Дрозденко.

Также стало известно, что Тюменская область вошла в топ-15 субъектов России по числу проведённых исследований на коронавирус, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Регион достиг показателя 286 900,77 теста на 100 тыс. населения. Лидируют ЯНАО, Москва и Санкт-Петербург.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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