В Подмосковье фестиваль «Сыр. Пир. Мир» пройдёт в августе

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что на фермерский фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в подмосковную Истру съедутся производители из 50 регионов России.

«Это очень популярное мероприятие среди жителей Подмосковья и гостей. Как правило, под 150 тыс. человек приезжает, приходят, общаются с фермерами, заодно покупают то, что вкусно и по душе. География растёт, в этом году, пожалуй, рекорд — участвуют 50 регионов», — цитирует Воробьёва радио Sputnik.

По его словам, организаторы подготовили для посетителей фестиваля развлекательную программу.

«Сыр. Пир. Мир» в регионе пройдёт с 5 по 7 августа.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в июле состоялось около 130 ярмарок.