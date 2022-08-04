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В Подмосковье фестиваль «Сыр. Пир. Мир» пройдёт в августе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что на фермерский фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в подмосковную Истру съедутся производители из 50 регионов России.
В Подмосковье фестиваль «Сыр. Пир. Мир» пройдёт в августе
  • Gettyimages.ru

«Это очень популярное мероприятие среди жителей Подмосковья и гостей. Как правило, под 150 тыс. человек приезжает, приходят, общаются с фермерами, заодно покупают то, что вкусно и по душе. География растёт, в этом году, пожалуй, рекорд — участвуют 50 регионов», — цитирует Воробьёва радио Sputnik.

По его словам, организаторы подготовили для посетителей фестиваля развлекательную программу.

«Сыр. Пир. Мир» в регионе пройдёт с 5 по 7 августа.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в июле состоялось около 130 ярмарок.

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