В Подмосковье фестиваль «Сыр. Пир. Мир» пройдёт в августе
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«Это очень популярное мероприятие среди жителей Подмосковья и гостей. Как правило, под 150 тыс. человек приезжает, приходят, общаются с фермерами, заодно покупают то, что вкусно и по душе. География растёт, в этом году, пожалуй, рекорд — участвуют 50 регионов», — цитирует Воробьёва радио Sputnik.
По его словам, организаторы подготовили для посетителей фестиваля развлекательную программу.
«Сыр. Пир. Мир» в регионе пройдёт с 5 по 7 августа.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в июле состоялось около 130 ярмарок.