Стоматолог Тарова назвала противопоказания для использования электрощёток

Ортодонт-стоматолог Александра Тарова рассказала, что электрические зубные щётки показаны не всем.

«Использование данных средств гигиены противопоказано пациентам с кардиостимулятором после перенесённого инфаркта, в период до шести месяцев, с предраковыми изменениями в полости рта, заболеваниями кроветворной системы и психическими заболеваниями, например при эпилепсии», — предупредила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Во избежание негативных последствий перед покупкой электрической щётки следует проконсультироваться со специалистом, отметила Тарова.

Ранее директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в разговоре с URA.RU рассказал, что нужно делать, чтобы отсрочить старение организма и развитие деменции.