Хирург Колышев рассказал, с чем можно спутать аппендицит

Руководитель Центра новых хирургических технологий Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Илья Колышев рассказал, что аппендицит может маскироваться под различные болезни.

В беседе с URA.RU он рассказал, что аппендицит можно спутать с гастритом, острой язвой желудка, панкреатитом, воспалением желчного пузыря и инфекционными заболеваниями.

«Аппендицит — это всегда боль. Как правило, такая боль не купируется обычными обезболивающими препаратами. Человек может выпить одну таблетку, вторую, вроде легче станет, но потом снова боль. В большинстве случаев аппендицита люди вызывают скорую помощь», — уточнил Колышев.

При этом он добавил, что специалисты скорой обладают достаточным опытом, чтобы распознать аппендицит даже по нетипичным проявлениям.

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