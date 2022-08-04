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Хирург Колышев рассказал, с чем можно спутать аппендицит

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Руководитель Центра новых хирургических технологий Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Илья Колышев рассказал, что аппендицит может маскироваться под различные болезни.
Хирург Колышев рассказал, с чем можно спутать аппендицит
  • Gettyimages.ru

В беседе с URA.RU он рассказал, что аппендицит можно спутать с гастритом, острой язвой желудка, панкреатитом, воспалением желчного пузыря и инфекционными заболеваниями.

«Аппендицит — это всегда боль. Как правило, такая боль не купируется обычными обезболивающими препаратами. Человек может выпить одну таблетку, вторую, вроде легче станет, но потом снова боль. В большинстве случаев аппендицита люди вызывают скорую помощь», — уточнил Колышев.

При этом он добавил, что специалисты скорой обладают достаточным опытом, чтобы распознать аппендицит даже по нетипичным проявлениям.

Ранее в разговоре с «Известиями» детский эндокринолог, диетолог, консультант по психологии веса и пищевого поведения Юлия Сидорова рассказала, что неправильное питание может вызывать у детей проблемы с памятью и успеваемостью.

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